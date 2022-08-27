2022/08/27 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تحقّق المجموعة الفنية الشخصية للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، الراحل بول ألين، أكثر من مليار دولار، عندما تعرض للبيع بمزاد سيقام في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.ووصف هذا الحدث بأنه سيكون أكبر عملية بيع في مزاد علني بالتاريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما علاقة "مايكروسوفت" بأكبر عملية بيع لأعمال فنية بمزاد علني سيعرفها التاريخ؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما علاقة "مايكروسوفت" بأكبر عملية بيع لأعمال فنية بمزاد علني سيعرفها التاريخ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).