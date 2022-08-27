المالية الكردستانية تقارن بين ايرادات منفذين مع ايران والالتزام بالتوجيهات الحكومية

2022/08/27 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية في برلمان إقليم

كردستان العراق، عن ارتفاع معدل

إيرادات منفذ حاج عمران الحدودي مع

ايران وانخفاضه في منفذ باشماخ لأسباب

متعددة أبرزها الالتزام بالتوجيهات

الحكومية.

و قالت ليزا فلك

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