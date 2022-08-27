2022/08/27 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، اليوم السبت، صدور أمر

استقدامٍ جديدٍ بحق قائممقام قضاء

سامراء السابق في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "محكمة تحقيق صلاح ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تصدر أمر استقدام جديد بحق قائممقام سامراء السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تصدر أمر استقدام جديد بحق قائممقام سامراء السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).