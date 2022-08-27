من بينها كربلاء.. إيقاف 22 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري خلال أسبوع في 7 محافظات

2022/08/27 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة

لوزارة الداخلية، اليوم السبت، إيقاف 22

حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري خلال

أسبوع.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "مفارز الشرطة

المجتمعية في د

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