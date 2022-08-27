2022/08/27 | 15:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lqGqLvmn1EU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شريط اصفر | ألغام الحروب تنفجر بوجه الأبرياء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شريط اصفر | ألغام الحروب تنفجر بوجه الأبرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).