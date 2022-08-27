2022/08/27 | 15:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نفى عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة “أنصار الله” الحوثية، محمد علي الحوثي، تسريبات...

ظهرت المقالة الحوثيون: التسريبات الإعلامية عن ضربات إسرائيلية في اليمن غير صحيحة أولاً على المسلة.

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