ألف قتيل جراء السيول في باكستان

2022/08/27 | 15:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبقنا الموقف وحذرنا وأجبرنا السكان المترددين على مغادرة منازلهم .

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