الحشد الشعبي يرفع عبوات ناسفة ومخلفات حربية جنوب غرب كركوك

2022/08/27 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نجح اللواء 16 بالحشد الشعبي ، اليوم السبت، برفع عبوات ناسفة ومخلفات حربية جنوب غرب كركوك.وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إن “مفارز المفتجرات في اللواء 16 بالحشد […]

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