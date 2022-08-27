4 دول خليجية ستحرك اكثر من 160 رحلة يوميًا الى قطر خلال بطولة كأس العالم

2022/08/27 | 15:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مع قرب انطلاق مونديال قطر 2022، ستكون المنطقة الخليجية على موعد لاستقبال ملايين البشر من مختلف دول العالم، وهو ما سيعزز السياحة لدولة قطر خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي العربي بشكل عام.

ويتوقع أن يسهم المونديال في تحقيق أرباح لشركات الطيران الخليجية، وقطاعات الفنادق والمطاعم، والنقل الداخلي.

ووافقت دول الخليج على تسهيل الإجراءات الإدارية للمشجعين الذين سيمرون في دولهم، حيث ستعمل شركات طيران خليجية متعددة على نقل المشجعين من بلادهم إلى قطر.

وبحسب بيانات خليجية، فأن الخطوط الجوية العُمانية ستشغل ما يصل إلى 48 رحلة يومياً، فيما تشغل الخطوط السعودية 40 رحلة يومياً، وتنقل “فلاي دبي” 60 رحلة يومياً، أما الخطوط الجوية الكويتية فستنظم 16 رحلة لنقل 1700 مشجع يومياً خلال بطولة كأس العالم.

من جانب اخر، فأن فإن أسعار فنادق مدينة الأحساء، التي تبعد نحو 300 كيلو عن الحدود القطرية، ارتفعت بنحو 700% خلال فترة الصيف الحالي التي تسبق انطلاق المونديال.

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