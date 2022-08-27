"أزمة صعبة" في كوسوفو تلغي مسيرة ضخمة للمثليين في صربيا

2022/08/27 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، السبت، أن بلاده ألغت تنظيم التظاهرة الأوروبية للمثليين "يوروبرايد" التي تجري كل سنة في إحدى مدن القارة في سبتمبر، مبررا ذلك خصوصا بـ"أزمة صعبة" في كوسوفو.

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