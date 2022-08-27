بعد ملاحقتهم لأشهر عدّة.. القبض على عائلة من اللصوص في محافظة النجف

2022/08/27 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقلت قوات الأمن العراقية عائلة كاملة من اللصوص في محافظة النجف (180كم جنوب العاصمة بغداد).

وأبلغ مصدر، أن “قوة أمنية اعتقلت عائلة من اللصوص، مكونة من أب وأولاده الأربعة، وذلك بعد ملاحقتها لأشهر عدة”.

وبين المصدر أن “العائلة كانت تعمل على سرقة أغطية المجاري في النجف طوال الأشهر الماضية”.

وأكد انه “تم احالة العائلة الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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