المنافذ الحدودية تضبط (8) حاويات متجاوزة للمدة القانونية في ميناء أم قصر

2022/08/27 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر..

وذكر بيان للهيئة، أن “منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكن من ضبط (8) ثماني حاويات تحتوي (فلاتر هواء، أنابيب حديدية، قواطع حديدية وسلالم، مقاطع المنيوم، منظومة سيطرة مع أجهزة لسحب الزيوت الهيدروليكية، سيراميك أسباني المنشأ)”، مشيراً إلى أن “جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد لكونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة”.

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