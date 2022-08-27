رفع عبوات ومخلفات حربية جنوب غرب كركوك

2022/08/27 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، رفع عبوات ناسفة ومخلفات حربية جنوب غرب كركوك.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز المفتجرات في اللواء 16 بالحشد الشعبي، نفذت السبت، عملية امنية لرفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية جنوب غرب كركوك".وشملت العملية، وفق البيان، "مناطق تل الجول جنوب غرب محافظة كركوك، حيث تمكنت المفارز من رفع عدد من العبوات الناسفة بالإضافة الى مخلفات حربية".

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