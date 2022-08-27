'عقاب الأرض'.. الاستخبارات تستعرض أهم عمليات 2022

2022/08/27 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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استعرضت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، أهم العمليات الأمنية الناجحة التي نفذت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2022.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها وضعت "خطة عقاب الأرض الاستخبارية النوعية لمكافحة الارهاب وملاحقة عناصره المنهزمة، وقد نفذت بدقة عالية وانتجت تقدما امنيا واستخباريا ضد عصابات داعش الارهابي في عموم العراق".

وأرفقت الوكالة، بيانها بمقطع مصور لـ"ابرز العمليات الامنية الناجحة التي نفذتها خلال العام الجاري ضد عصابات داعش الإرهابية بناءً على معلومات دقيقة بالاشتراك مع الاجهزة الامنية الساندة".يتبع المقطع المصور..

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