سرقوا أغطية 'منهولات'.. اعتقال أب واربعة من أولاه في النجف

2022/08/27 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال أب و 4 من أبنائه؛ بتهمة سرقة أغطية مياه المجاري في النجف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية قامت باعتقال أب وأربعة من أولاده لقيامهم بسرقة أغطية منهولات في حي السلام بالنجف".

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