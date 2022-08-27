بالصور.. مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويتغلب على مضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف

2022/08/27 | 17:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل مانشستر يونايتد صحوته وتغلب على مضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أول فرص اللقاء في الدقيقة العاشرة، عندما أطلق اليونسي تسديدة من حافة منطقة جزاء يونايتد، وقف مالاسيا أمامه وأبعدها.

ووصلت عرضية عميقة من اليمين إلى أرمسترونج الذي حاول توجيه رأسيته نحو القائم القريب، بيد أن الحارس دي خيا سيطر على الكرة بسهولة في الدقيقة 13.

وأهدر يونايتد فرصة بطريقة لا تصدق، من أجل افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، عندما ارتدت رأسية فرنانديز من الدفاع، لتصل إلى إيلانجا الذي سدد قبل أن يتصدى الحارس بازونو لمحاولته، فارتدت الكرة إلى إريكسن، الذي وقف الدفاع أمام تسديدته القريبة.

وارتقى أرمسترونج لكرة عرضية فوق الظهير دالوت، لكن رأسيته علت المرمى في الدقيقة 29، وتابع أدامز ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى بيلا كوتشاب الذي سدد فوق عارضة يونايتد من مسافة قريبة في الدقيقة 31.

وقام أرمسترونج بمجهود جيد في الناحية اليسرى، قبل أن يمرر إلى أدامز الذي حاول التخلص من مارتينيز قبل أن يسدد كرة ضعيفة سيطر عليها دي خيا بسهولة في الدقيقة 32.

وحرم دي خيا ساوثهامبتون من افتتاح التسجيل في الدقيقة 38، عندما تصدى لمحاولة أرمسترونج إثر تمريرة من اليونسي.

وجاءت أول فرص اللقاء في الدقيقة العاشرة، عندما أطلق اليونسي تسديدة من حافة منطقة جزاء يونايتد، وقف مالاسيا أمامه وأبعدها.

ووصلت عرضية عميقة من اليمين إلى أرمسترونج الذي حاول توجيه رأسيته نحو القائم القريب، بيد أن الحارس دي خيا سيطر على الكرة بسهولة في الدقيقة 13.

وأهدر يونايتد فرصة بطريقة لا تصدق، من أجل افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، عندما ارتدت رأسية فرنانديز من الدفاع، لتصل إلى إيلانجا الذي سدد قبل أن يتصدى الحارس بازونو لمحاولته، فارتدت الكرة إلى إريكسن، الذي وقف الدفاع أمام تسديدته القريبة.

وارتقى أرمسترونج لكرة عرضية فوق الظهير دالوت، لكن رأسيته علت المرمى في الدقيقة 29، وتابع أدامز ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى بيلا كوتشاب الذي سدد فوق عارضة يونايتد من مسافة قريبة في الدقيقة 31.

وقام أرمسترونج بمجهود جيد في الناحية اليسرى، قبل أن يمرر إلى أدامز الذي حاول التخلص من مارتينيز قبل أن يسدد كرة ضعيفة سيطر عليها دي خيا بسهولة في الدقيقة 32.

وحرم دي خيا ساوثهامبتون من افتتاح التسجيل في الدقيقة 38، عندما تصدى لمحاولة أرمسترونج إثر تمريرة من اليونسي.

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