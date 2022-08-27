باشراف وزيرها.. الصحة تكشف استعداداتها الطبية لتغطية مراسم زيارة الأربعين

2022/08/27 | 17:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، آلية استعداداتها الطبية لتغطية مراسم زيارة الأربعين للإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، أن ” لجنة عليا رفيعة المستوى برئاسة وزير الصحة، تشكّل سنويا استعدادا لمراسم زيارة الأربعين للامام الحسين (عليه السلام)”.

وأضاف، أن “اللجنة الوزارية بدأت اجتماعاتها فعليا بالاشتراك مع مديريات العمليات والخدمات الطبية الطارئة في مركز الوزارة، وطبابات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، وكذلك دوائر الصحة في المحافظات المعنية كربلاء والنجف وبابل وبغداد، والدوائر المجاورة في كل المحافظات ضمن طريق الزائرين وصولا الى مدينة كربلاء المقدسة”.

وأضاف أن “هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، أي قيادات العمليات والحكومات المحلية وهيئات المواكب الحسينية”.

وأوضح، أن “فريقا وزاريا برئاسة وزير الصحة سيتوجه ميدانيا ويتواجد في المدينة المقدسة مع قرب موعد زيارة الاربعين ولحين انتهاء مراسم الزيارة بالكامل”.

وتابع القول ، “نتوقع وصول أعداد كبيرة من الزائرين من داخل وخارج العراق الى كربلاء المقدسة، مع استمرار تأكيدنا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية لامراض الكوليرا والحمى النزفية وفيروس كورونا “.

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