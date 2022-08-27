وزير القائد يؤكد أن هناك ماهو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.. ماهي هذه الإجراءات؟

2022/08/27 | 17:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير القائد صالح محمد العراقي، أن هناك ما هو اهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكر العراقي في تغريدة تابعتها “وكالة خبر برس” (واخ)، “الأهم هو عدم اشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ 2003 والى يومنا هذا”، لافتاً الى أن “هذا بدل من كل المبادرات التي يسعى اليها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة”.

مبيناً أنه “على استعداد وخلال مدة اقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن”.

وختم بالقول “واذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح وبالتالي فلا داعي لتدخلي بما يجرى مستقبلا لا بتغريدة ولا بشيء آخر”.

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