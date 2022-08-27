2022/08/27 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض باسم قاسم، مدرب فريق الميناء الأول لكرة القدم، إلى انتقادات كبيرة من قبل وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على أثر تصريحه المثير للجدل في برنامج تلفزيوني الذي أكد فيه أن يونس محمود أفضل لاعب في تاريخ الكرة العراقية.وقال قاسم إن «اللاعب يونس محمود، هو الأفضل بتاريخ الكرة العراقية، فإذا كانت هذه الميزة متوافرة لدى حسين سعيد أو أحمد راضي، فأن يونس محمود قد جمع كل صفاتهما.



رأيي هذا ليس وليد اليوم، بل أكدته قبل 8 سنوات».هذا الرأي وجده البعض تجنياً على مسيرة وإنجازات ومكانة أسطورة الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، لأن راضي حقق ما لم يحققه غيره من اللاعبين على مدى تاريخ الكرة العراقية، بل ذهب البعض إلى أكثر من ذلك عندما اتهم المدرب باسم قاسم، بأنه يهدف من تصريحه هذا استمالة يونس محمود له، لأن الأخير الآن يشغل منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.لكن باسم قاسم الذي توقع تعرضه لهجمة إعلامية بعد كلامه المذكور، أكد انه لا يقصد أية مصلحة تذكر وتحديداً في موضوعة تدريب المنتخب العراقي، لافتاً إلا أنه لا يمكن أن أقوم بتدريب المنتخب العراقي الأول بالصورة الموجودة الآن.الجدير بالذكر أن باسم قاسم كانت تربطه علاقة طيبة جداً مع الراحل أحمد راضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسم قاسم يتعرض لانتقادات بعد تفضيله يونس محمود على أحمد راضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باسم قاسم يتعرض لانتقادات بعد تفضيله يونس محمود على أحمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).