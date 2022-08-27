مصر .. كشف لغز جريمة قتل بشعة بعد 7 سنوات

2022/08/27 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت النيابة المصرية، حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالتزامن مع فك لغز جريمة قتل بشعة، بعد أن اتهم كلاهما بقتل فتاة منذ 7 سنوات في مدينة المنصورة.

لم تتوصل الأجهزة الأمنية المصرية إلى مرتكبي الجريمة في حينها، إلا أن الصدفة أدت أثناء ثرثرة أحد المتهمين إلى كشف مرتكبي الواقعة، وبالقبض عليهما اعترفا بأنهما وراءها، حسب ما نشرت صحيفة «الوطن» المصرية.

تفاصيل الجريمة وكيف وقعت

استطاعت الأجهزة الأمنية فك لغز مقتل الفتاة التي قتلت في عام 2015 في منطقة مساكن الجلاء بمدينة المنصورة، بعد أن تعرضت لـ 3 طعنات بسلاح أبيض، وإصابة بكدمة شديدة في رأسها.

كما كشف الفحص الطبي وقتها عن تعرض المجني عليها للاعتداء الجسدي من قبل القاتل، وسرقة بعض محتويات الشقة التي تسكن بها.

الاعترافات

وبعد إلقاء القبض عليهما تم استجواب المتهمين بالقتل؛ حيث اعترفا بأنهما ارتكبا جريمتهما في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وجرى سؤال أحدهما في التحقيقات، كونه جار المجني عليها في نفس البناية، إلا أنه أنكر تماماً علاقته بالجريمة.وقال: إنه لم يخرج من شقته في ذلك اليوم، إلا أن ثرثرة صديقه كشفت الجريمة، وقيامهما بها معاً.وكشفت التحقيقات أنهما ترصّدا للمجني عليها؛ إذ إنها كانت تعيش بمفردها بعد وفاة والديها، وانتهزا فرصة فتحها باب الشقة للدخول إليها، فباغتاها ودخلا معها إلى الشقة، وطعنها أحدهما 3 طعنات في البطن، ولما قاومتهما رطم رأسها بطاولة حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

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