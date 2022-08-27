2022/08/27 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طور باحثون من جامعة بوردو في فرنسا تطبيق هاتف يسمى «KANOPEE» يعمل على تقليل درجات شدة الأرق.ش

ويتعامل التطبيق مع شكاوى الأرق، بتطبيق آخر يقترح مذكرات نوم إلكترونية باسم «My Sleep Diary».



وأجرى الباحثون تحليلاً شمل الأفراد الذين قاموا بتنزيل أحد التطبيقات بين ديسمبر 2020 وأكتوبر 2021، ووجدوا أن المستخدمين قاموا بتحسين درجات مؤشر شدة الأرق لديهم بشكل أكبر من مستخدمي مذكرات النوم، مع ملاحظة نتائج أكثر وضوحاً لأولئك الذين يعانون شكاوى نوم متوسطة إلى شديدة.



تم تحسين كل من كفاءة النوم ووقت الاستيقاظ بعد بداية النوم بشكل ملحوظ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقليل الأرق الشديد بتطبيق ذكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقليل الأرق الشديد بتطبيق ذكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).