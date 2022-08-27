رئيس تونس: بحث سبل تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية بالتعاون مع اليابان

2022/08/27 | 17:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أهمية بحث سبل تحقيق الشعوب الإفريقية آمالها وطموحاتها بالتعاون المثمر مع الشريك الياباني، واصفا القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد 8) باللقاء التاريخي.وقال سعيد - في كلمته خلال الجلسة …

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