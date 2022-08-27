الختان.. جريمة باسم العفة

2022/08/27 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو ثلاثة عقود من تصنيف الأمم المتحدة ختان الإناث ممارسة تنتهك مواثيق حقوق الإنسان، لاتزال آلاف الفتيات يعشن الظلم الموروث في أكثر من ثلاثين 30 دولة، معظمها في إفريقيا والشرق الأوسط.

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