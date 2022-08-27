الفنانة اللبنانية نادين تدخل حالة اكتئاب بعد وفاة شقيقها المطرب جورج الراسي

2022/08/27 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دخلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي في حالة اكتئاب، بعد مصرع شقيقها المطرب جورج الراسي، صباح اليوم السبت على الحدود اللبنانية السورية، متأثرًا بحادث سير خطير بعد عودته من دمشق وإحياء […]

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