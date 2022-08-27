الكاظمي يترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني ويصدر عدة توجيهات

2022/08/27 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني فيما اصدر عدة توجيهات وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،أن “الكاظمي ترأس، اجتماعاً […]

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