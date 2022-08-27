مجاميع ذرية في بطولة دوري أبطال أوربا!

2022/08/27 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الحافظ

ان المجاميع الباقية متوازنة والفرق

الثابتة اللاعبين هي الريال وجيرمان

والستي حيث لم تحصل فيها تبديلات

حتى الانسان الغير متجذر بالواقع

الرياضي الاوربي يجد ان مجاميع دوري

الابطال هذه

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