النفط تعلن موعد طرح منتج البنزين

2022/08/27 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية

إحدى شركات وزارة النفط، اليوم السبت،

موعد طرح منتج البنزين السوبر عالي

النقاوة في محطات التعبئة، فيما حددت

سعر اللتر الواحد منه.

وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، إن

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