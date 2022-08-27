طيران الجيش يدمر عدد من اوكار داعش (فيديو)

2022/08/27 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن طيران الجيش العراقي، اليوم السبت، من تدمير عدد من اوكار خلايا تابعة لتنظيم داعش الارهابي.

واوضح فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم): "بجهود وكالة الاستخبارات العراقية وبمساندة مكافحة الارهاب وطيران الجيش العراقي تم تدمير عدد من اوكار خلايا داعش الارهابي".

واضاف ان "الاهداف التي دمرت في عدد من المحافظات العراقية".

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