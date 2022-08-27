العاصفة الترابية تصل سماء بغداد

2022/08/27 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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وصلت إلى العاصمة بغداد، اليوم السبت، العاصفة الترابية بعد ان ضربت عدد من المحافظات العراقية.

وذكر مراسلو (بغداد اليوم) ان العاصفة الترابية غطت معظم مناطق العاصمة بغداد بعد ان اجتاحت عددًا من المدن العراقية.

هذا وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وقت سابق عواصف ترابية جديدة في عموم البلاد.

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