الاتحادية تكشف أهداف عملية الإرادة السادسة في كركوك

2022/08/27 | 17:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من العثور على مضافات وأكداس من الأسلحة .

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