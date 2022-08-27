النفط تحدد أيلول المقبل موعدا لتجهيز المواطنين بالبنزين السوبر بسعر الف دينار

2022/08/27 | 17:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية إحدى شركات وزارة النفط، السبت 08/27/2022، موعد طرح منتج...

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