2022/08/27 | 17:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tz5ce4KjJLw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رشيد: الانتخابات المبكرة ستحتاج لفترة تحضيرات تقارب عاماً كاملاً) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رشيد: الانتخابات المبكرة ستحتاج لفترة تحضيرات تقارب عاماً كاملاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).