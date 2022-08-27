ما أهمية الاستمرار بـ

2022/08/27 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكّل اللعب جزءًا أساسيًا من روتين الطفل اليومي.لكنّنا كلّما تقدمنا بالعمر، تراجعت أولوية اللعب لدينا أمام أمور أخرى.إذ ننشغل بروتين الحياة اليومي الذي لا نضمّنه وقتًا للّعب على اعتبار أنّه مضيعة للوقت.لكنّه اتّضح أنّ أهمية اللعب للكبار توازي أهميته للأطفال.

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