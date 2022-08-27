تونس تستدعي سفيرها في المغرب بسبب استقبال زعيم بوليساريو

2022/08/27 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة بتاريخ 27 آب/أغسطس 2022 لقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية الذي يستضيف “ندوة طوكيو للتنمية في إفريقيا” بين اليابان ودول القارة © تصوير مشترك/ا ف ب فتحي بلعيد تونس (أ ف ب) – أعلنت تونس السبت استدعاء سفيرها لدى المغرب ردا على خطوة مماثلة اتخذتها الرباط احتجاجا على استقبال زعيم جبهة بوليساريو الصحراوية المشارك في […]

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