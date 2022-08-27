2022/08/27 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شؤون المحافظات/مكتب المثنى، اليوم السبت، عن المباشرة بتوزيع الوجبة الأولى من قطع الأراضي بين منتسبي الحشد الشعبي .وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان”عملية التوزيع شملت عددا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بتوزيع الوجبة الاولى من قطع الاراضي بين منتسبي الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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