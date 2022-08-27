تركيا ترد على تصريحات ماكرون: لا تتخلص من ماضيك الاستعماري باستهدافنا

2022/08/27 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني انتقدت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت ،تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد أنقرة وبعض البلدان الأخرى خلال زيارته إلى الجزائر.وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلغيج في بيان: ان “تصريحات ماكرون […]

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