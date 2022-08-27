2022/08/27 | 18:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: UMbM2r0Lqcg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة البصرة تحتضن فعاليات المهرجان السنوي الثاني لتكريم المبدعين والناشطين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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