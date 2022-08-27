الصين تعارض زيارات أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى تايوان:

2022/08/27 | 18:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعرب متحدث باسم البر الرئيسي الصيني، اليوم السبت، عن معارضته الشديدة لزيارات بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى منطقة تايوان الصينية بزعم ما يسمى أنها بصفة "غير رسمية".وقال ما شياو قوانج، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني - …

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