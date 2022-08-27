الكاظمي يرأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني ويشيد بجهود القوات المسلحة

2022/08/27 | 18:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحْث عدد من الملفات الأمنية المهمة.

وأشاد السيد الكاظمي في مستهل الاجتماع بجهود القوات المسلحة وهي تواصل عملياتها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وتمكنها من قتل عدد من القيادات الإرهابية في عمليات نوعية، وتدمير العديد من أوكار الإرهاب.

وشدّد القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة مضاعفة الجهد الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة عصابات المخدرات، ووجّه سيادته الأجهزة الأمنية كافة بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يسهم في بسط الاستقرار، وتعزيز مقومات الأمن الاجتماعي بمختلف أشكاله.

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات والتوصيات والتوجيهات، وقد وافق المجلس على تمديد عمل بعثة الفريق الأممي للتحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي (يونيتاد).

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

27 – آب – 2022

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