احتدام الاشتباكات في طرابلس.. قتلى وجرحى وتحركات عسكرية نحو العاصمة

2022/08/27 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت الاشتباكات المستمرة بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقا لما أفاد مراسل "الحرة".

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