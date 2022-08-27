2022/08/27 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yqqeYU_y7JM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرأة العراقية بين تحديات العمل ومسؤوليات الأسرة في وعيكم مع رسالة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرأة العراقية بين تحديات العمل ومسؤوليات الأسرة في وعيكم مع رسالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).