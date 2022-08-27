2022/08/27 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..يعد معمل تعبئة مياه القيثارة من أهم المعامل المحلية الرئيسية لما له من دور أساسي ومهم في اتباع المواصفات العالمية في انتاج المياه المعدنية بأسعار متوازنة مع حاجة السوق المحلية.مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معمل تعبئة مياه القيثارة..



رؤية جديدة لدعم المنتج الوطني المركز الخبري الوطني.

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