عمليات ميسان تعلن جاهزية منفذ الشيب الحدودي لإستقبال زوار الأربعين

2022/08/27 | 18:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات ميسان جاهزية منفذ الشيب الحدودي لاستقبال زوار الاربعين بعد اكتمال كافة الإجراءات الامنية والخدمية.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، أن “قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، تفقد منفذ الشيب الحدودي شرق مدينة العمارة، من أجل وضع اللمسات الاخيرة لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”.

وقال قائد العمليات بحسب بيان الخلية أن “المنفذ جاهز لاستقبال الزوار من الجانب الايراني بعد اكتمال كافة الاجراءات الامنية والخدمية على طول الطريق”.



مؤكدا أنه “تم نشر كافة القطعات الأمنية من قوات الجيش والشرطة والاجهزة الاستخبارية من منفذ الشيب بإتجاه العتبات المقدسة مروراً بمدينة العمارة”.

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