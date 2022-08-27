2022/08/27 | 18:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تعلن مقتل عنصرين من الـ PKK شمال البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/27 | 18:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن مقتل عنصرين من الـ PKK شمال البلاد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن مقتل عنصرين من الـ PKK شمال البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).