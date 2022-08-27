سروة عبد الواحد تعلق على بيان الصدر: أتمنَّى أن تشمل هذه التغريدة الوطني والديمقراطي

2022/08/27 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتمنَّى أن تشمل هذه التغريدة الحزبين الحاكمين.

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