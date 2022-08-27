عمليات ميسان: منفذ الشيب جاهز لاستقبال زوار الأربعين

2022/08/27 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن

محمد جاسم الزبيدي، اليوم السبت،

جهوزية منفذ الشيب الحدودي لاستقبال

زوار الأربعين من جمهورية إيران بعد

اكتمال كافة الإجراءات الأمنية

والخدمية.

وقال الزبيدي في بيان

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