2022/08/27 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مدير المرور العام اللواء طارق

الربيعي، اليوم السبت، تنويهاً بشان

المساحات الممكنة لسائقي التكتك

والحالات التي يتم تغريمهم فيها جراء

المخالفات، بعد التزامهم بالقانون.

وقال الربيعي في بيان صحفي "ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر تنويهاً يخص أصحاب "التكتك") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر تنويهاً يخص أصحاب "التكتك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).