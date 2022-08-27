روسيا تعيد شحن نظام الدفاع الجوي من سوريا

2022/08/27 | 19:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت شركة استخبارات فضائية إسرائيلية، الجمعة، إن روسيا أعادت شحن نظام الدفاع الجوي المتقدم...

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