ايران: مستعدون لإرسال الوقود الى لبنان​ لتوليد الكهرباء

2022/08/27 | 19:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، 08/27/2022، استعداد بلاده لإرسال الوقود​ اللازم لعمل...

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