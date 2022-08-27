2022/08/27 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر سيتي يقلب الطاولة على كريستال بالاس في البريميرليج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/27 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي يقلب الطاولة على كريستال بالاس في البريميرليج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي يقلب الطاولة على كريستال بالاس في البريميرليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).